Врачи объяснили, как экстремальный холод влияет на старение

Люди, проживающие в северных районах, стареют быстрее. Врачи рассказали, с чем это связано, и какие температуры являются самыми комфортными для пожилых.

«Да, современные исследования подтверждают, что постоянное проживание на Крайнем Севере действительно связано с ускоренным старением организма. Например, в Якутии выяснилось, что местные жители биологически старше своих сверстников из центральных регионов России примерно на 3-4 года. Причина в экстремальном холоде: для выживания организм северных народов вынужден работать в авральном режиме, ускоряя обмен веществ и клеточные циклы, чтобы вырабатывать больше энергии и тепла», – сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

По ее словам, скорость старения не зависит от расы или национальности, так как человек любой расы стареет по одному и тому же механизму – у всех с возрастом накапливаются повреждения в клетках, сокращаются запасы регенерации, меняется гормональный фон. «Национальность сама по себе не предопределяет скорость старения. Гораздо больший вклад вносят образ жизни, питание, окружающая среда и генетические особенности конкретного человека», – отметила Ткачева.

Резкие перепады температур сложнее переносить людям старших возрастных категорий. «С возрастом способности организма к терморегуляции снижаются. Наиболее комфортным для пожилых считается климат без резких перепадов: +20…+25 °C в теплый сезон и +5…+15 °C зимой. Главная опасность для пожилого человека – это сильная жара», – предупредила врач.

Москва, Зоя Осколкова

