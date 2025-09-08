Самые агрессивные виды рака кожи возникают не из старых родинок, а из новых образований

Подавляющее большинство (около 70%) меланом, самых агрессивных видов рака кожи, возникают не из уже существующих родинок, а из новых новообразований и пятен.

Исследование, опубликованное в журнале Американской академии дерматологии, показало, что 70% случаев меланомы возникают из новых очагов на здоровой коже, а не из уже существующих. Было проведено 38 клинических исследований более 20 000 случаев меланомы. Результаты показали, что менее трети меланом возникают из уже существующих родинок, в то время как подавляющее большинство – в виде новых пигментированных очагов на здоровой коже. Исследование также показало, что меланомы, возникающие из уже существующих родинок, в среднем тоньше и, следовательно, менее агрессивны.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

