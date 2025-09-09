Более 40 процентов людей даже не знают, что у них диабет

Согласно анализу данных, опубликованному в понедельник в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology , у 44 процентов людей в возрасте 15 лет и старше, страдающих диабетом, заболевание не диагностировано, поэтому они вообще не знают, что больны.

В исследовании были проанализированы данные из 204 стран и территорий за период с 2000 по 2023 год в рамках систематического обзора опубликованной литературы и опросов. Результаты относятся к лицам 15 лет и старше.

«У большинства людей с диабетом, о которых мы сообщаем в исследовании, диабет 2 типа», – сказала Лорин Стэффорд, ведущий автор исследования.

По данным Международного диабетического фонда, примерно каждый девятый взрослый человек в мире живёт с диабетом. В Соединённых Штатах, по данным Американской диабетической ассоциации за 2021 год, диабетом страдают 11,6% американцев.

«Мы обнаружили, что 56% людей с диабетом знают о своём заболевании», – отметила Стаффорд. – В глобальном масштабе наблюдается большой разброс показателей по географическому признаку и возрасту. Таким образом, в целом, в странах с высоким уровнем дохода дела с диагностикой обстоят лучше, чем в странах с низким и средним уровнем дохода».

У людей младше 35 лет диабет диагностировали гораздо реже, чем у людей среднего и старшего возраста. «Только 20% молодых людей с диабетом знали о своём заболевании», – отметила Лорен Стаффорд.

«С повышенным уровнем глюкозы можно жить много-много лет», – продолжила Стаффорд. – Диабет диагностируют только тогда, когда возникают осложнения», которые чаще встречаются у пожилых людей».

В зависимости от того, как долго человек болел диабетом до того, как он был обнаружен, последствия для здоровья могут различаться.

Ранняя диагностика диабета важна, поскольку позволяет своевременно начать лечение, чтобы предотвратить или отсрочить развитие таких долгосрочных осложнений, как сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, повреждение нервов и потеря зрения.

Симптомы диабета включают повышенную жажду или чувство голода, частое мочеиспускание, ухудшение зрения, неожиданную потерю веса и утомляемость. Однако на ранних стадиях у большинства людей с диабетом симптомы отсутствуют, что подчёркивает важность скрининга и диагностики.

Если у вас наблюдаются какие-либо из этих симптомов или в вашей семье есть случаи диабета, специалисты рекомендуют вам пройти скрининг уровня глюкозы.

По словам Стаффорда, в 2023 году во всем мире около 40% людей с диабетом, прошедших лечение, достигли оптимальных результатов и снизили уровень сахара в крови. Поэтому важно сосредоточить дальнейшие усилия на том, чтобы больше людей получали и соблюдали правильное лечение после постановки диагноза.

Удивительно, что только у 4 из 10 пациентов наблюдались оптимальные результаты, поскольку доступны несколько хорошо зарекомендовавших себя методов лечения, включая инсулин, метформин и др.

У людей с диабетом, вероятно, есть и другие проблемы со здоровьем, такие как гипертония или хроническое заболевание почек, которые могут осложнить лечение.

