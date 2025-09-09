Ученые нашли удивительную причину, по которой люди стали есть больше сахара

Мороженое, замороженные десерты и суперохлаждённые газированные напитки приобретают новую популярность в знойную летнюю жару . Согласно новому исследованию , по мере того, как изменение климата приводит к повышению температуры, американцы потребляют их всё больше, что приводит к тревожным последствиям для здоровья, сообщает CNN.

Пань Хэ, автор исследования и преподаватель кафедры экологии и устойчивого развития Кардиффского университета, утверждает, что существует множество доказательств того, что изменение климата влияет на доступность и качество продуктов питания, что приводит к их дефициту, росту цен и даже влияет на их пищевую ценность . Однако гораздо меньше известно о его влиянии на то, что мы едим и пьем, рассказала она CNN.

Исследователи изучили данные о покупках продуктов питания домохозяйствами США с 2004 по 2019 год, что позволило им отслеживать поведение одних и тех же семей в течение длительного периода. Затем они сопоставили решения о покупках с региональными погодными данными, включая температуру и влажность.

По данным исследования, опубликованного в понедельник в журнале Nature Climate Change, по мере повышения температуры люди стали потреблять больше сахара, в основном в виде сладких напитков, таких как газировка и соки.

Исследователи обнаружили, что при повышении температуры на каждые 1,8 градуса по Фаренгейту потребление добавленного сахара в домохозяйствах США увеличивалось на 0,7 грамма на человека в день, причем заметный рост наблюдался при повышении температуры до 68-86 градусов по Фаренгейту.

Жаркая погода заставляет организм терять больше воды, из-за чего людям хочется пить и охлаждаться. Для многих в США это означает тягу к холодным сладким напиткам, таким как газировка и мороженое, сказал Хэ.

Исследование показало, что этот эффект особенно заметен в домохозяйствах с более низким доходом или уровнем образования. Менее обеспеченные группы населения, как правило, и так потребляют больше сахара, поскольку этот продукт дешевле и доступнее, что повышает вероятность выбора именно этих продуктов в жару. Кроме того, согласно исследованию, они могут проводить меньше времени в кондиционируемых помещениях.

В исследовании прогнозируется, что к 2095 году потребление сахара в США может увеличиться почти на 3 грамма в день, если загрязнение окружающей среды, вызывающее потепление на планете, останется неконтролируемым, при этом наибольшему риску подвергнутся уязвимые группы населения.

Избыток сахара может иметь ряд негативных последствий, включая повышенный риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление добавленного сахара до уровня не более 6% от общего количества калорий, потребляемых человеком каждый день: не более 36 граммов для мужчин и 26 граммов для женщин.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

