Уровень ожирения среди детей превысил показатель дефицита веса

Уровень ожирения среди детей в мире впервые превысил показатель недостаточного веса. Об этом говорится в докладе ЮНИСЕФ.

В исследовании были проанализированы данные, полученные из более чем 190 стран. Распространенность дефицита веса среди детей в возрасте от 5 до 19 лет снизилась с 2000 года с 13% до 9,2%, в то время как уровень ожирения вырос с 3% до 9,4%.

Таким образом, каждый десятый ребенок в мире страдает от избытка веса. В настоящее время ожирение преобладает над недостаточной массой тела во всех регионах планеты, кроме Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

В некоторых тихоокеанских островных странах наблюдается наиболее высокое распространение ожирения: порядка 38% детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет на Ниуэ, 37% на Островах Кука и 33% в Науру. Текущий показатель обусловливается питанием дешевыми и высококалорийными продуктами.

При этом ожирение среди подростков наблюдается также и в странах с высоким уровнем дохода. Так, в Чили от ожирения страдают 27% подростков, в США и ОАЭ – 21%.

«Когда мы говорим о недоедании, мы имеем в виду не только детей с недостаточным весом, – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Ожирение становится все более серьезной проблемой, которая может повлиять на здоровье и развитие детей. Продукты глубокой переработки все чаще заменяют фрукты, овощи и белки в то время, когда питание играет важнейшую роль в росте, когнитивном развитии и психическом здоровье детей».

Москва, Зоя Осколкова

