Марихуана может повреждать ооциты и приводить к бесплодию

Марихуана может повреждать ооциты (неоплодотворенные яйцеклетки в женских яичниках), что, в свою очередь, может приводить к бесплодию, выкидышу и возможным генетическим дефектам у детей.

По данным исследования, опубликованного во вторник в журнале Nature Communications , более высокий уровень тетрагидроканнабинола, или ТГК, химического вещества в марихуане, которое вызывает чувство эйфории или «кайфа», связан с изменениями в созревании яйцеклеток и возможным увеличением хромосомных аномалий.

«Результаты этого исследования вызывают беспокойство и подчёркивают важность осторожного подхода к употреблению каннабиса при планировании зачатия», – написала в электронном письме акушер-гинеколог доктор Джейми Ло, доцент кафедры акушерства, гинекологии и урологии медицинского факультета Орегонского университета здравоохранения и науки в Портленде. Она не принимала участия в исследовании.

Новое исследование представляет собой «захватывающий и новый подход к восполнению ключевого пробела в знаниях», – заявила Ло, изучающая влияние марихуаны на фертильность. В ряде исследований изучалось влияние марихуаны на сперму, но до сих пор ни в одном исследовании не рассматривалось влияние марихуаны на яйцеклетку и фолликул яичника, добавила она.

По словам ведущего автора исследования Синтии Дюваль, проводившей исследование, будучи научным сотрудником по биологии яичников в Университете Торонто, более высокие уровни ТГК, по-видимому, влияют на этот процесс.

Исследователи проанализировали более 1000 образцов овариальной жидкости пациенток, проходящих лечение от бесплодия. Ооциты небольшой группы из 62 пациенток с положительным результатом теста на ТГК сравнивали с ооцитами контрольной группы, в которой не было обнаружено следов употребления каннабиса.

Исследовательская группа обнаружила, что по сравнению с контрольной группой у группы пациентов с определяемым уровнем ТГК наблюдалась более высокая скорость созревания ооцитов и меньшее количество эмбрионов с правильным числом хромосом.

На первый взгляд, более высокая скорость созревания может показаться положительным фактором, однако слишком быстрое развитие может создать проблемы с подготовкой ооцитов к размножению, говорит Дюваль.

«Хромосомам нужно время, чтобы идеально выстроиться, быть готовыми к оплодотворению спермой и формированию здоровых эмбрионов», – сказала она. «Да, у нас больше зрелых ооцитов, но какой ценой это достигается, если у них недостаточное количество хромосом?»

В другой части исследования изучались крайне незрелые ооциты in vitro, то есть в пробирке в лабораторных условиях. По словам Дюваля, ооциты были получены от женщин, проходящих лечение бесплодия, и не были пригодны для использования.

При воздействии ТГК в течение 24 часов в чашке Петри незрелые ооциты, получавшие более высокие уровни ТГК, имели больше измененных веретен деления – структур, которые помогают хромосомам правильно разделяться, – что может привести к нарушениям эмбрионального развития.

«Открытие того, что воздействие более высоких уровней ТГК может быть связано с ухудшением фертильности и увеличением репродуктивных осложнений, может помочь пациентам, которые не могут воздержаться от каннабиса, с помощью стратегии снижения вреда», – сказал Ло.

«Благодаря этой информации пациенты могут рассмотреть возможность сокращения количества употребляемой ими каннабиса, чтобы смягчить неблагоприятные последствия для своих детей», – отметила врач.

