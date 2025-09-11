Разработан новый метод борьбы с самой агрессивной формой рака мозга у взрослых

Международная группа исследователей разработала новую терапию антителами, которая доказала свою эффективность в замедлении роста глиобластомы – самой агрессивной формы рака мозга у взрослых.

Помимо замедления прогрессирования опухоли, лечение также снижает вызванную опухолью нейрональную гиперактивность – состояние, часто связанное с эпилептическими припадками у пациентов.

В исследовании, опубликованном в научном журнале «Cell Communication and Signaling», исследователи сосредоточились на конкретной молекулярной мишени: коннексиновых гемиканалах, которые гиперактивны в опухолях и высвобождают проопухолевые сигналы, такие как аденозинтрифосфат (АТФ) – энергетическая молекула, необходимая для роста и пролиферации клеток, а также глутамат.

Используя культуры клеток, полученных от пациентов, и мышиную модель, репрезентативную для данного заболевания, исследователи протестировали моноклональное антитело, названное «abEC1.1», способное избирательно блокировать определенные коннексины. Результаты включали снижение миграции и инвазивности опухолевых клеток; ингибирование высвобождения АТФ и глутамата; значительное уменьшение объема опухоли и повышение выживаемости мышей; а также нормализацию аномальной синаптической активности, вызванной опухолью.

«Это первый случай, когда было показано, что терапевтическое антитело одновременно противодействует росту глиобластомы и нейрональной гиперактивности, которую опухоль вызывает в окружающих тканях. Этот подход открывает путь к новым терапевтическим стратегиям, нацеленным не только на опухолевые клетки, но и на их патологическое взаимодействие с мозговой средой», – пояснили ученые.

Антитело вводилось как в виде очищенного белка, так и посредством генной терапии с использованием вирусных векторов на основе AAV (аденоассоциированного вируса), что позволяет добиться длительного терапевтического эффекта после однократного введения. Эта технология является предметом совместного патента Падуанского университета, Национального исследовательского совета (CNR), Миланского университета и Шанхайского технологического университета. Исследование проводилось в сотрудничестве с академическими учреждениями Италии и Китая.

