Пациенту пересадили почку свиньи – мужчина жив и хорошо себя чувствует

Пациенту Массачусетской городской больницы провели пересадку почки от свиньи: ксенотрансплантация состоялась 14 июня, но врачи объявили об этом только сейчас.

Реципиент, 54-летний Билл Стюарт, чувствует себя хорошо и даже вернулся к работе. Это уже третья подобная трансплантация, проведённая в специализированной больнице Бостона: второй пациент, Тим Эндрюс, получил свиную почку в январе и до сих пор жив. Леонардо Риелла, специалист, лечащий Стюарта, отметил, что дозировка препаратов, препятствующих отторжению, регулярно корректируется. «Невозможно предсказать, как долго орган будет функционировать, – отметил он, – но даже если это всего лишь год, это уже огромное преимущество для здоровья». Эта процедура даёт пациентам время на ожидание человеческого органа. В случае отторжения свиной почки их можно снова подключить к диализу.

Стюарт, спортивный тренер, который уже год находится на диализе из-за наследственной почечной недостаточности, сказал, что он в восторге от результата: «Я надеюсь дать надежду другим пациентам; на самом деле, я уже восстановил свою энергию».

В связи с недавними усилиями по ксенотрансплантации Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) приняло решение одобрить испытания на людях генетически модифицированных свиных почек от компании eGenesis, той же компании, которая предоставила органы для трансплантации в Массачусетсе. Испытания на 30 пациентах в возрасте 50 лет и старше начнутся в ближайшее время. Другая компания, работающая над свиными органами для трансплантации, United Therapeutics, получила одобрение FDA на испытания на людях.

