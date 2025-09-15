Частое поедание популярного японского блюда в полтора раза увеличивает риск смерти

Употребление популярного во всем мире японского супа рамен три или более раз в неделю увеличивает риск смертности примерно в 1,52 раза.

Об этом говорится в исследовании, проведённом группой учёных из префектуры Ямагата на севере Японии, региона, где за последние три года домохозяйства тратили больше всего на этот острый суп из мисо и сои. Этот суп, который обычно подают с лапшой, овощами и различными добавками, включая свинину, маринованное яйцо и морские водоросли, считается самым аутентичным блюдом Японии, несмотря на своё китайское происхождение.

Исследование было проведено совместно Университетом Ямагата и Институтом диетологии префектуры Ямагата Ёнэдзава. В нём приняли участие 6725 человек старше 40 лет, которые проходили постоянное медицинское наблюдение с 2009 по 2023 год. Участники были разделены на четыре группы в зависимости от частоты употребления рамена. Группа изучала взаимосвязь между частотой употребления рамена и риском смертности. У тех, кто ел рамен «три или более раз в неделю», риск смертности был выше, чем у тех, кто ел его «один или два раза в неделю».

Михо Судзуки, профессор Института Ёнэдзавы и член исследовательской группы, посоветовала поклонникам рамена продолжать наслаждаться им, но избегать употребления его в слишком больших количествах, чтобы уменьшить потребление соли, а также всегда учитывать баланс питательных веществ с овощами и другими приправами, которые обычно ассоциируются с этим вкусным блюдом.

