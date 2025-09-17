Глава ВОЗ призвал успеть заключить договор о пандемии, пока она не началась

Генеральный директор ВОЗ призвал успеть заключить соглашение о действии во время пандемии, пока она снова не началась.

«Нам необходимо преодолеть препятствия на пути к заключению договора о пандемии, поскольку вопрос о следующей крупной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения – это не вопрос «если», а вопрос о том, когда», – выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, напомнивший, что после более чем трех лет ожесточенных переговоров 20 мая было принято международное соглашение о предотвращении пандемий и борьбе с ними, которое в ближайшие годы должны будут ратифицировать 60 стран.

«В интересах всех стран не допустить дальнейшего затягивания этого процесса», – подчеркнул Гебрейсус. ВОЗ подчёркивает, что переговоры по таким важным вопросам, как эпидемиологический надзор, обмен данными о новых патогенах, а также преимущества вакцин, тестирования и лечения, уже давно зашли в тупик. По мнению Гебрейесуса, сейчас крайне важно воплотить это историческое достижение в реальность, завершив разработку системы доступа к патогенам и совместного использования выгод.

«Цель состоит в том, чтобы приложение было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае, после чего государства-члены должны подписать и ратифицировать соглашение о пандемии», – заключил он.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube