Четырех недель средиземноморской диеты достаточно, чтобы улучшить состав микробиоты

Всего четырех недель органической средиземноморской диеты достаточно, чтобы заметно изменить состав кишечной микробиоты и увеличить численность полезных бактерий, обладающих улучшенными противовоспалительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.

Это выводы из заключительного этапа исследования, проведенного Римским университетом Тор Вергата и опубликованного в научном журнале Microorganisms, которые показывают, что при равенстве калорий и питательных веществ именно качество пищи имеет значение.

В этом смысле выбор органических продуктов усиливает положительный эффект средиземноморской диеты. Обе диеты увеличивают содержание короткоцепочечных жирных кислот – молекул, критически важных для здоровья организма, которые влияют на иммунитет, обмен веществ и здоровье кишечного барьера. Однако органическая средиземноморская диета значительно увеличивает количество некоторых полезных бактерий, чем традиционная.

Среди них количество Faecalibacterium prausnitzii увеличилось примерно в четыре раза в группе, питавшейся органической пищей. Количество Anaerostipes hadrus, известного своей способностью продуцировать короткоцепочечные жирные кислоты, также увеличилось более чем вдвое. Количество Parabacteroides distasonis, улучшающего усвоение и переваривание жиров, также увеличилось на 125% в группе, питавшейся органической пищей, в то время как в группе, питавшейся традиционными продуктами, его уровень снизился. Более того, результаты исследования показали, что при одинаковом рационе женщины получили наибольшую пользу от улучшения микробиоты кишечника, вызванного органической средиземноморской диетой.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube