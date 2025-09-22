Роспотребнадзор не запускал горячую линию по новому штамму коронавируса

Роспотребнадзор не запускал никаких горячих линий по распространяющемуся новому штамму коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, некоторые тг-каналы распространяют подобную информацию. Согласно их публикациям, операторы новой горячей линии пытаются переубедить граждан ставить прививки против гриппа, так как вакцинированные якобы будут в особой группе риска в рамках нового штамма коронавируса.

Представители ведомства подчеркнули, что таких инструкций сотрудники не получали. В Роспотребнадзоре напомнили, что с 22 сентября по 3 октября 2025 г. в стране будет работать ежегодная Всероссийская тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Ее целью стало информирование населения. Операторы смогут рассказать населению о местах вакцинации, противопоказаниях и др.

Напомним, что в России в последние дни фисируется всплеск заболеваемости ОРВИ, регистрируются и варианты ковида. Однако эпидемиологи называют риски новой пандемии крайне низкими.

Москва, Елена Васильева

