Трамп связал аутизм у детей с приемом парацетамола во время беременности

Дональд Трамп поставил под сомнение пользу парацетамола и вакцины против гепатита В. Его выступление прошло на конференции, посвященной аутизму. Этому заболеванию президент США уделяет повышенное внимание.

Говоря о механизмах развития расстройств аутического спектра, Трамп призвал беременных женщин не принимать ацетаминофен. «Ходит слух – и я не знаю, правда ли это, – что на Кубе нет ацетаминофена, потому что люди не могут его себе позволить. Ну, аутизма у них вряд ли много», – заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Возьмем, к примеру, амишей. У них практически нет аутизма», – настаивал он, имея в виду американскую общину, известную своим крайне традиционным образом жизни, с конными повозками и неприятием современных технологий.

Обращаясь к своему министру здравоохранения, ярому скептику в отношении вакцин Роберту Кеннеди-младшему, он добавил: «Бобби хочет быть очень осторожным в своих словах. Я не настолько осторожен».

«Не принимай ничего»

Во время своего выступления на тему аутизма, одной из самых серьезных проблем, Дональд Трамп также испытывал трудности с произношением слова «ацетаминофен» или парацетамол, активного ингредиента препарата Тайленол, который он не рекомендовал беременным женщинам, сообщают СМИ.

«Не принимайте это», – неоднократно настаивал он, призывая женщин просто переболеть, не принимая никаких лекарств и не подвергая ребенка в утробе рискам.

Парацетамол или ацетаминофен, входящие в состав широко используемых обезболивающих препаратов, таких как Долипран, Дафалган или Тайленол (в США или Канаде), рекомендуются беременным женщинам для снятия боли или снижения температуры, другие лекарства, такие как аспирин или ибупрофен, противопоказаны, особенно в конце беременности.

Связывать это с аутизмом было бы «крайне безответственно и потенциально опасно», предупредили десятки американских учёных, занимающихся аутизмом, в начале сентября, после того как Wall Street Journal подняла эту возможность. «Наука гораздо более тонкая и неопределённая», – настаивали они, предупреждая, что подобное заявление посеет «замешательство и страх».

Расходящиеся исследования

Вопрос о связи между приёмом парацетамола во время беременности и нарушениями нейроразвития у детей действительно «не нов», заявил агентству AFP Дэвид Манделл, профессор психиатрии Пенсильванского университета. По этому вопросу было проведено множество исследований, результаты которых расходятся.

Масштабное исследование, охватившее более 2 миллионов детей и опубликованное в 2024 году в престижном медицинском журнале Jama, исключило этот риск. Однако этим летом анализ предыдущих исследований пришёл к противоположному выводу, при этом его авторы предупредили о необходимости дополнительных исследований для подтверждения возможной связи.

Одна из трудностей, с которой столкнулись исследователи, заключается в том, что сложно отделить последствия приёма этого препарата от причин его приёма, объясняет Дэвид Манделл.

«Мы знаем, что лихорадка (...) может увеличить риск задержек и расстройств нейроразвития, – отмечает он. – Поэтому нам следует быть очень осторожными, пытаясь определить, какой из этих двух факторов ответственен за повышенный риск аутизма».

В понедельник администрация Трампа также продвигала фолиновую кислоту как потенциальное средство лечения некоторых форм аутизма. Это многообещающее направление, которое, по словам экспертов, требует дальнейших исследований.

Вакцина против гепатита В: бесполезна для младенцев?

Помимо парацетамола, Трамп в понедельник также поставил под сомнение пользу и безопасность вакцин, заявив, что люди, которые не принимают лекарства и не делают прививки, не болеют аутизмом.

«Гепатит В передаётся половым путём. Нет смысла вакцинировать новорождённого ребёнка от гепатита В. Поэтому я бы посоветовал подождать, пока ребёнку не исполнится 12 лет и он хорошо разовьётся», – заверил республиканец на мероприятии в Белом доме, посвящённом аутизму.

Вакцинация новорожденных от гепатита B рекомендована в США, как и во многих других странах, отчасти из-за возможности заражения ребёнка от матери во время беременности или родов. «Они вводят столько всего этим прекрасным малышам, просто стыдно, – сказал он. – Это как будто лошади делают укол».

Дональд Трамп также выступал за увеличение интервалов между вакцинациями детей, которые десятилетиями были краеугольным камнем программ общественного здравоохранения во всем мире. Он добавил: «Я не врач, но я высказываю свое мнение».

Вашингтон, Елена Васильева

