В большой Америке стремительно распространяется корь – вакцинация провалена

С начала года и по состоянию на 12 сентября в Америке зарегистрировано 11 313 случаев кори и 23 случая смерти от нее, что в 31 раз больше по сравнению с 358 случаями, зарегистрированными за тот же период 2024 года.

Результаты дала Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), американское отделение ВОЗ. Почти все случаи заболевания (96%) зарегистрированы в Канаде (4849 случаев и 1 смерть), Мексике (4553 случая и 19 смертей) и США (1454 случая и 3 смерти).

«Корь – это заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцины, но низкий охват вакцинацией в уязвимых сообществах способствует возникновению этих вспышек», – заявил Дэниел Салас, исполнительный директор Специальной комплексной программы иммунизации ПАОЗ. – Укрепление иммунизации, учитывая безопасность и высокую эффективность вакцины против кори, крайне важно для защиты миллионов людей по всей Америке».

По оценкам ПАОЗ, вспышки кори «в первую очередь затронули сообщества с низким охватом вакцинацией или невосприимчивостью к вакцинации». Наиболее пострадавшей группой были дети до 1 года (6,6 случая на 100 000 населения), за которыми следовали дети в возрасте от 1 до 4 лет (3,6 на 100 000). Более 71% подтверждённых случаев были невакцинированы, а ещё в 18% случаев статус вакцинации был неизвестен.

В прошлом году в регионе наблюдалось некоторое увеличение охвата вакцинацией против кори, однако он по-прежнему ниже 95%-ного порога, рекомендуемого для эффективной профилактики заболевания. В частности, охват первой дозой достиг 89% (по сравнению с 87% в 2023 году) и 79% – второй дозой (76% годом ранее).

