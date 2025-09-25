российское информационное агентство 18+

Четверг, 25 сентября 2025, 23:02 мск

1,4 миллиарда человек страдают от повышенного давления

Во всем мире 1,4 миллиарда человек страдают от повышенного артериального давления, однако даже каждый пятый (320 миллионов) не может контролировать его с помощью лекарств или устранения факторов риска.

Это лишь некоторые данные из «Глобального доклада о гипертонии 2025», подготовленного ВОЗ, которые рисуют тревожную картину одной из основных причин сердечно-сосудистых событий.

«Каждый час более 1000 человек умирают от инсультов и инфарктов, связанных с гипертонией, и большинство этих смертей можно предотвратить», – заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Благодаря политической воле, инвестициям и реформам, направленным на внедрение лечения гипертонии в систему здравоохранения, мы можем сэкономить миллионы и обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения», – добавил он.

