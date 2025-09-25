Число смертей от рака к 2050 году резко вырастет

Число смертей от рака во всем мире резко возросло за четверть века и может превысить 18,5 миллиона к 2050 году. Это говорится в исследовании, опубликованном в четверг в журнале The Lancet. Несмотря на достижения в лечении и усилия по ограничению факторов риска, число новых случаев рака более чем удвоилось с 1990 года и достигло 18,5 миллиона к 2023 году, а число смертей выросло на 74%, достигнув 10,4 миллиона.

Эти оценки, охватывающие 204 страны и территории и 47 видов или групп онкологических заболеваний, считаются наиболее релевантными, однако расчёты содержат некоторую неопределённость. В 2023 году учёные оценивают диапазон примерно от 16,4 до 20,7 миллионов новых случаев заболевания и от 9,6 до 10,9 миллионов смертей. Большинство пациентов проживали в странах с низким и средним уровнем дохода. Рак молочной железы был наиболее часто диагностируемым видом рака в 2023 году, но рак трахеи, бронхов и лёгких стал причиной наибольшего количества смертей.

Согласно результатам моделирования, без достаточных мер и финансирования число новых случаев заболевания раком во всем мире может увеличиться примерно на 61% в течение следующих 25 лет и достичь 30,5 миллионов к 2050 году, а ежегодное число смертей может увеличиться почти на 75% и составить в общей сложности 18,5 миллионов.

Хотя этот сценарий считается наиболее вероятным, он сопряжен со значительной неопределенностью. Исследователи предполагают, что к 2050 году число новых случаев заболевания раком составит от 22,9 до 38,9 миллиона, а число смертей – от 15,6 до 21,5 миллиона. Ученые анализируют, что число случаев заболевания раком и смертей от него увеличится в первую очередь за счет роста и старения населения, с учетом поправки на возраст.

Однако более четырех из десяти случаев смерти от рака в мире в 2023 году (41,7%) по-прежнему обусловлены потенциально модифицируемыми факторами риска, в частности курением, а также неправильным питанием, чрезмерным употреблением алкоголя, высоким уровнем сахара в крови и т. д. Ученые подчеркивают, что одной лишь профилактики недостаточно, ее необходимо дополнять ранней диагностикой и эффективным лечением, призывая удвоить усилия по сокращению неравенства и увеличению финансирования.

Москва, Елена Васильева

