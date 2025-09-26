В ЕС от диабета и связанных с ним болезней умирает один человек в секунду

Ежегодно в Европейском Союзе от диабета или связанных с ним заболеваний умирает более 686 000 человек – то есть один человек каждые 46 секунд.

Сегодня в ЕС диабетом страдают 31,6 миллиона человек, что эквивалентно населению Нидерландов, Португалии и Хорватии вместе взятых.

По мере роста этой скрытой пандемии ожидается, что число людей с диабетом к 2030 году увеличится до 33,2 миллиона. В Европе насчитывается 295 000 молодых людей с диабетом 2 типа и подростков с диабетом 1 типа, и это число растет. Общие расходы на диабет для систем здравоохранения ЕС составляют 104 миллиарда евро (данные за 2021 год). Семьдесят пять процентов этих расходов связаны с потенциально предотвратимыми осложнениями.

