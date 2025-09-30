Модные дровяные печи могут быть также опасны, как курение

Исследователи предупреждают, что очень модные сейчас дровяные печи могут наносить вред легким так же, как и сигаретный дым.

Исследование, представленное на Конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме, показало, что у тех, кто пользовался дровяными печами, объем легких снижался быстрее, чем у тех, кто ими не пользовался, – и это несмотря на то, что они, как правило, были более состоятельными, здоровыми и реже курили.

Ученые изучили данные Английского лонгитюдного исследования старения, в рамках которого отслеживается здоровье тысяч людей.

Они проанализировали повторные тесты функции легких на протяжении восьми лет, измеряя ОФВ1 – количество воздуха, которое человек может с силой выдохнуть за первую секунду вдоха.

Низкие значения ОФВ1 связаны с повышенным риском респираторных заболеваний, инвалидности и ранней смерти, сообщает Daily Mail.

Доктор Лора Хорсфолл, главный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона, которая руководила исследованием, сказала: «Наше исследование показывает, что высокие уровни твердых частиц от печей повреждают дыхательные ткани, вызывая воспаление, аналогичное сигаретному дыму».

Она добавила: «Мы знаем, что сжигание дров в домашних условиях приводит к выбросам вредных веществ в воздух как в помещении, так и на улице, включая известные канцерогены».

Отмечается, что по всему миру, в том числе в России, в последние годы растет популярность дровяных печей – их пропагандируют в социальных сетях, инфлюэнсеры выкладывают красивые фото, что заставляет все больше пользователей ставить себе такие приспособления дома.

Недавний анализ, проведенный Университетским колледжем Лондона, показал, что количество домов в Великобритании, в которых используются дровяные печи, увеличилось с 9,4% в 2022 году до 10,3% в 2024 году (согласно сертификатам энергоэффективности), несмотря на растущую обеспокоенность по поводу их вреда для здоровья.

Профессор Ане Йоханнессен, руководитель экспертной группы по эпидемиологии и окружающей среде Европейского респираторного общества, отметила: «В Европе мы наблюдаем растущую тенденцию к использованию дровяных печей в домашних условиях. Исследования, проведенные в других частях мира, где в домах традиционно используется сжигание древесины, показали, что это вредно и вызывает астму, ХОБЛ и рак легких. Эти результаты показывают, что дровяные печи, используемые в европейских домах, могут оказывать схожее воздействие и должны рассматриваться как потенциальный фактор экологического риска при оценке здоровья органов дыхания, особенно у пациентов с необъяснимым снижением функции легких или хроническими респираторными симптомами».

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что в особой группе риска находятся дети, легкие которых еще развиваются, и пожилые люди, у которых уже может быть снижена способность к дыханию.

