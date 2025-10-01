В Индии будут исправлять неразборчивый почерк врачей на государственном уровне

В Индии на государственном уровне борются с неразборчивым почерком врачей, который часто становится причиной трагических случаев.

В Высокий суд Хайдарабада обратились фармацевты. Поводом стала смерть трехлетней девочки, которая умерла из-за неверной инъекции. Препарат ввели на основании рецепта врача.

Медицинский совет Индии постановил, что доктора должны выписывать лекарства разборчиво, предпочтительно заглавными буквами. Позже индийский минздрав пригрозил нарушителям ответственностью.

Тем не менее фармацевты продолжают получать неразборчивые рецепты, особенно в сельской местности. Высший суд Пенджаба и Харьяны призвал включить уроки почерка в медицинское образование.

Кроме того, власти Индии пришли к выводу, что цифровизация системы существенно снижает риски ошибок, и планируют внедрить цифровые рецепты в течение двух лет.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

