Врачи предупредили о риске лишиться зрения во время ночного скроллинга соцсетей

Долгий просмотр веб-страниц и соцсетей с экрана телефона в полной темноте грозит оставить человека без зрения. О том, кто входит в группу риска, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

Причиной острой закрытоугольной глаукомы является особое анатомическое строение глаза, которое может выявить только офтальмолог на профилактическом осмотре с помощью простой процедуры – гониоскопии. Долгое использование гаджетов в полной темноте является провоцирующим фактором для приступа.

«Прямая причинно-следственная связь «сел в телефоне в темноте –> получил острую глаукому» – это миф <…>, – отмечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Пироговского Университета Татьяна Павлова. – Для большинства людей эта ситуация опасна не глаукомой, а цифровым перенапряжением глаз (астенопией)».

Острый приступ закрытоугольной глаукомы – это неотложное состояние, требующее экстренной медицинской помощи, где важна каждая минута. «Если помощь оказана в течение нескольких часов, внутриглазное давление удается снизить, и зрение чаще всего удается сохранить в полном объеме. Если помощь запаздывает, может произойти необратимая гибель зрительного нерва. Последствия необратимы. Вернуть утраченное в результате атрофии нерва зрение невозможно», – подчеркнула врач.

Поэтому так важно знать симптомы: внезапная сильная боль в глазу и голове, резкое затуманивание зрения, появление радужных кругов вокруг источников света, иногда тошнота и рвота. Застойная инъекция (покраснение глаза – расширенные извитые сосуды конъюнктивы) При их появлении нужно немедленно обращаться к врачу.

Чтобы снизить риски, нужно обеспечить фоновое освещение, не работать с ярким монитором или телефоном в полной темноте. Также эксперт рекомендует использовать ночной режим экрана или отрегулировать его яркость. «Соблюдайте правило 20-20-20. Каждые 20 минут отрывайте взгляд от экрана и смотрите на объект, находящийся на расстоянии не менее 6 метров (20 футов), в течение 20 секунд», – рассказала Павлова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube