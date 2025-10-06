Более трети населения мира страдает от какой-нибудь аллергии

Более трети населения мира страдает как минимум от одной формы аллергии, причем рост заболеваемости особенно заметен среди детей.

Такую тревогу поднял конгресс Итальянского общества аллергологии, астмы и клинической иммунологии (SIAAIC), который открывается сегодня в Милане.

«В последние десятилетия аллергия превратилась в настоящую глобальную эпидемию», – поясняет президент SIAAIC Винченцо Пателла, директор отделения внутренних болезней Управления здравоохранения Салерно.

«В нашей стране астмой страдают 10% лиц младше 18 лет, пищевой аллергией – 6-8% детей, а кожной аллергией – 10%. Среди взрослых астмой страдают 5% населения, пищевой аллергией – 3%, кожной аллергией – 10% и аллергическим ринитом – 15-20%», – добавляет эксперт. – К этому следует добавить пациентов с аллергическими реакциями на лекарства, которые составляют примерно 10% всех нежелательных лекарственных реакций, зарегистрированных в Италии, в то время как реакции на яд перепончатокрылых, пчёл, ос и шершней составляют около 3%».

Более того, около 30% населения может страдать от множественных аллергических заболеваний.

Это вызывает тревогу у специалистов, которым всё чаще приходится сталкиваться с аллергиями у взрослых и даже пожилых людей. С возрастом иммунная система претерпевает изменения, такие как старение иммунной системы, что может усиливать несбалансированный ответ на аллергены. Поэтому важно понимать механизмы, влияющие на иммунный ответ, например, путём изучения роли микробиоты. Цель ученых – разработать инновационные стратегии, основанные на диете, пробиотиках, пребиотиках или целенаправленных вмешательствах, которые могут способствовать микробному балансу и усилению иммунологической толерантности.

