Вода из пластиковой бутылки может привести к раку

Вода из бутылки может содержать опасное количество микропластика, который способен проникать сквозь защитные механизмы организма и попадать в жизненно важные органы, что может привести к повышению риска развития рака. Об этом говорит исследование, проведенное Сарой Саджеди, ведущим экспертом по управлению окружающей средой в Университете Конкордия. В ходе него выяснилось, что люди, которые регулярно пьют бутилированную воду, ежегодно потребляют примерно на 90 000 больше частиц микропластика, чем те, кто пьет водопроводную воду.

Потенциальные последствия употребления этих микроскопических фрагментов для здоровья все чаще документируются, а исследования связывают их с хроническим воспалением, окислительным стрессом, гормональными нарушениями, бесплодием, неврологическими нарушениями и раком.

Саджеди охарактеризовала риски для здоровья, связанные с одноразовыми пластиковыми бутылками, как «серьезные», и призвала к большей осведомленности об этой, по ее словам, «насущной проблеме».

«Просвещение – самое важное, что мы можем сделать, – сказала она. – Питьевая вода из пластиковых бутылок – это нормально в чрезвычайной ситуации, но в повседневной жизни её использовать не стоит. Люди должны понять, что проблема не в острой токсичности, а в хронической токсичности».

Несмотря на растущее количество доказательств вреда, ученые утверждают, что долгосрочные последствия воздействия микропластика все еще плохо изучены, в основном из-за отсутствия стандартизированного тестирования и глобального мониторинга.

Микропластик – это мельчайшие фрагменты пластика размером всего два микрометра (около двух тысячных миллиметра).

Они попадают в пищу, воду и даже воздух, поскольку пластиковые изделия со временем разлагаются.

В бутилированной воде они образуются в процессе производства, хранения и транспортировки, то есть потребители потребляют их непосредственно из источника, а не через пищевую цепочку.

Недавние исследования обнаружили микропластик в легочной ткани человека, плаценте, грудном молоке и даже крови, что вызвало обеспокоенность относительно того, насколько глубоко он может проникать в организм.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

