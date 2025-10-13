Молодые китайцы обсуждают свои психические проблемы с чат-ботами

В Китае многие молодые люди теперь обращаются к чат-ботам на базе искусственного интеллекта, чтобы поговорить о своем психическом здоровье.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Китае 54 миллиона человек страдают депрессией, а 41 миллион китайцев страдает от тревожности, при этом уровень самоубийств растёт с 2018 года. Эти цифры, очевидно, были завышены пандемией COVID. По всей Поднебесной молодёжь и городские жители, уже знакомые с онлайн-терапией, всё чаще обращаются к чат-ботам на основе искусственного интеллекта для управления своим психическим здоровьем. В социальных сетях многие люди делятся своими интимными переживаниями с этими виртуальными помощниками, надеясь избавиться от тревоги, депрессии или проблем в отношениях.

Эта тенденция характерна не только для Китая. Согласно недавнему исследованию Harvard Business Review , психологическая поддержка входит в число наиболее востребованных чат-ботов во всем мире. Опрос, проведенный платформой Soul и Шанхайским центром психического здоровья, показал, что почти половина молодых китайских респондентов уже использовали чат-бот на основе искусственного интеллекта для решения этих проблем.

Издание Rest of World , освещающее технологические темы за пределами западных стран, исследовало этот феномен. В своих колонках Цзиин Чжан, диетолог и тренер по здоровью, делится своим опытом: после четырёх лет традиционной терапии она протестировала чат-бот DeepSeek и сразу же убедилась в его эффективности. ИИ предложил ей мгновенную поддержку – поддержку, которую можно даже назвать безусловной, что иногда может приводить к очень серьёзным злоупотреблениям, поскольку чат-бот очень часто подтверждает позицию своего собеседника без нюансов и вопросов. В любом случае, ИИ предоставил Цзиин Чжан массу информации и персонализации, вдохновлённой её любимыми фигурами, такими как психолог Карл Роджерс или писательница Шерил Стрэйд.

Бурно развивающийся «рынок»

Столкнувшись с ростом психических расстройств, особенно среди молодёжи, китайские стартапы и технологические гиганты множат инновации. До недавнего взрывного развития генеративного ИИ приложения уже предлагали услуги с почасовой оплатой для связи «профессиональных слушателей» с клиентами, например, приложение Tianwei и его приложение Little Angels ... С появлением чат-ботов более десятка платформ, таких как Good Mood AI Companion или Lovelogic, уже включены в официальный реестр утверждённых алгоритмов. Такие игроки, как KnowYourself, Jiandanxinli и JD Health (дочерняя компания гиганта онлайн-торговли JD.com, прим. ред.), также выпустили собственные инструменты, например, терапевтический компаньон «Small Universe to Chat and Heal».

Стремительный рост числа виртуальных терапевтов отчасти объясняется недостатками системы психического здоровья Китая: почти в 80% больниц общего профиля нет психиатрических отделений. Согласно последним, весьма фрагментарным данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 год, в Китае на 100 000 человек приходится 2,2 психиатра и психолога.

На самом деле, консультации редки, дороги и часто оплачиваются из собственного кармана, особенно в сельской местности. Например, в Шанхае на 100 000 жителей приходится в 12 раз больше терапевтов, чем в Нинся (центральном регионе страны), и этот пробел пытаются заполнить онлайн-платформы.

Американская психологическая ассоциация в 2019 году аргументировала эту нехватку. Закон о психическом здоровье, принятый в 2013 году и призванный защитить население от потенциальных шарлатанов, запрещает психологам в Китае предлагать психотерапию, если они не работают в больницах с пациентами, которым поставил диагноз психиатр. В таком случае психологи оказываются в ситуации, когда они могут выступать только в роли консультантов или специалистов по психосоциальной поддержке. Поэтому разница с чат-ботами может показаться незначительной.

Управление рисками

Но есть проблема. В Китае нормативно-правовая база для терапевтических чат-ботов остаётся неопределённой: хотя Администрация киберпространства требует от компаний «тестировать свой ИИ на соответствие 31 риску», эти меры контроля направлены в первую очередь на борьбу с дезинформацией, игнорирование мер по предотвращению самоубийств и защиту психического здоровья.

Более того, общественные инициативы в области психического здоровья ставят во главу угла социальную стабильность, а не индивидуальную поддержку, о чем свидетельствует создание линии слушания и региональных центров «после инцидентов 2024 года», а также недавнее привлечение социальных работников для наблюдения за людьми, находящимися в затруднительном положении.

Это законодательство расплывчато, как и в остальном мире. Например, в Соединённых Штатах регулирование чат-ботов на основе искусственного интеллекта остаётся фрагментарным: после показаний скорбящих родителей, обвиняющих эти инструменты в провоцировании самоповреждения, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) создало комитет для регулирования их использования в сфере психического здоровья, а несколько штатов, таких как Иллинойс, Невада и Юта, теперь запрещают искусственный интеллект выступать в роли терапевта. Но эти правила не исключают их использование для эмоциональной поддержки, что вызывает беспокойство у некоторых исследователей, которые считают это фактором усиления изоляции, сообщает BFMTV.

Пекин, Елена Васильева

