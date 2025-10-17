Трамп заявил, что сделает ЭКО очень доступным для американцев

Дональд Трамп в четверг объявил о мерах по снижению очень высокой стоимости экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Соединенных Штатах. Это одно из его предвыборных обещаний, призванное повысить снижающийся уровень рождаемости в стране, но разделяющее его консервативных сторонников.

«Мы хотим облегчить жизнь всем парам, желающим иметь детей», – заверил Трамп на пресс-конференции в Белом доме, посвященной вопросам ВРТ.

Сегодня стоимость ЭКО в США может достигать десятков тысяч долларов и редко покрывается медицинской страховкой, что существенно ограничивает доступ к этой процедуре.

Президент объявил, что Соединенные Штаты теперь предложат американцам возможность приобрести некоторые процедуры ЭКО по сниженным ценам, пообещав, что цены «значительно снизятся».

По словам представителя Белого дома, некоторые из этих гормональных препаратов можно будет приобрести на веб-сайте, названном в честь Дональда Трампа, начиная с начала 2026 года, и он предупредил, что скидки будут варьироваться в зависимости от налогооблагаемого дохода покупателей.

Практические детали, включая реальную достигнутую экономию и количество людей, которые получат выгоду, остаются неясными.

Кроме того, правительство США будет поощрять компании предлагать своим сотрудникам специальную форму медицинского страхования, связанного с лечением бесплодия, аналогичную тем, которые уже предлагаются для стоматологических и офтальмологических услуг, продолжил Дональд Трамп.

По данным аналитического центра KFF, на сегодняшний день лишь четверть крупных американских компаний предлагают медицинскую страховку, покрывающую хотя бы часть стоимости ЭКО. Однако любые существенные изменения будут зависеть от доброй воли компаний.

«Это замечательное начало дискуссии, но вряд ли оно окажет немедленное влияние на пациентов», – сказал агентству AFP Ти Джей Фарнсворт, президент Альянса поставщиков услуг по лечению бесплодия, ассоциации, представляющей многие американские клиники по лечению бесплодия.

Во время президентской кампании 2024 года Дональд Трамп провозгласил себя «отцом экстракорпорального оплодотворения» и пообещал облегчить доступ к этой вспомогательной репродуктивной технологии.

Это обещание разделило его сторонников: некоторые консерваторы яростно выступают против этой практики, считая ее схожей с абортами, поскольку не все созданные эмбрионы используются, в то время как другие приветствуют политику поощрения рождаемости.

Проблема носит общественный и политический характер: Соединенные Штаты, как и другие развитые страны, столкнулись с кризисом рождаемости.

Вашингтон, Елена Васильева

