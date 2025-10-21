В ЕС хотят признать этиловый спирт опасным канцерогеном

Евросоюз рассматривает возможность внесения этанола в список опасных для человека канцерогенных веществ. Это сделает невозможным применение этилового спирта в целях дезинфекции. Об этом пишет Financial Times.

Европейское химическое агентство (ECHA) 10 октября признало этанол токсичным вещество, применение которого приводит к риску развития рака и осложнений беременности, и рекомендовало заменить его в составе чистящих средств.

В конце ноября обсуждение вопроса состоится в комитете при ECHA. После этого вердикт поступит Еврокомиссии, которая утвердит окончательное решение. Если этанол включат в список канцерогенов, то это фактически приведет к запрету многих дезинфицирующих средств для рук и моющих средств, используемых в больницах.

Медицинское сообщество уже раскритиковало возможное решение о запрете. По словам экспертов, гигиенические мероприятия с применением этанола ежегодно спасают миллионы жизни, а альтернативы веществу, например, изопропанол, еще более токсичны для человека.

Стоит отметить, что средства для дезинфекции на спиртовой основе признаны безопасными и с 90-х годов включены в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

