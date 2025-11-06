Мужчины во всем мире стремительно теряют фертильность

Во всем мире стремительно растет проблема с мужской фертильностью. ВОЗ сообщает: наблюдается тенденция к снижению сперматогенеза (процесса образования сперматозоидов).

Исходя из статистики, за последние 40 лет концентрация сперматозоидов снизилась в среднем на 50%, а Всемирная организация здравоохранения неоднократно пересматривала свои нормальные показатели количества сперматозоидов в сторону понижения на протяжении последних 20 лет.

Кроме того, проблемы с мужской фертильностью также являются тревожным сигналом для общего состояния здоровья: у бесплодных мужчин того же возраста наблюдается более слабое здоровье, чем у фертильных мужчин, особенно в сердечно-сосудистой, метаболической и онкологической сферах.

Бесплодие увеличивает риск таких заболеваний, как гипертония, болезни сердца и диабет; оно также связано с большей предрасположенностью к воспалительным процессам. Проблем также добавляют нездоровый образ жизни, избыточный вес, курение и чрезмерное употребление алкоголя.

Поэтому, когда у пары возникают проблемы с фертильностью (с этой проблемой сталкиваются 15% пар), важно также обследовать репродуктивное здоровье мужчин, поскольку в 30% случаев проблема касается исключительно их. Врачи советуют мужчинам регулярно проходить обследования у уролога и андролога.

