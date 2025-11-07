В Европе, Центральной Азии и Израиле каждый четвертый ребенок имеет лишний вес

В Европейском регионе ВОЗ, который включает в себя Европу, Центральную Азию и Израиль, каждый четвертый ребенок в возрасте от 7 до 9 лет имеет избыточный вес; почти каждый десятый ребенок (11%) страдает ожирением.

Проблемы с лишним весом чаще встречаются у мальчиков (13%), чем у девочек, и чаще встречаются в странах Южной Европы, чем в странах Северной Европы. Эти данные приводятся в докладе Европейской инициативы ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением (WHO-European Childhood Obesity Surveillance Initiative).

В докладе отмечаются противоречивые тенденции: в некоторых странах (Болгария, Мальта, Словения, Швеция) наблюдается рост числа детей с избыточным весом, в других – снижение (Греция, Израиль, Италия, Испания). Аналогичные тенденции наблюдаются и в отношении ожирения: в четырёх странах (Финляндия, Мальта, Словения, Швеция) наблюдается значительный рост. Также подтверждается, что родители часто не замечают избыточного веса своих детей. Примерно две трети детей с избыточным весом, по словам их родителей, имеют здоровый вес.

Впервые система наблюдения также учла распространенность чрезмерной худобы среди детей, обнаружив, что около 3% детей имеют недостаточный вес, с пиковыми показателями в Румынии (7%), Узбекистане и Северной Македонии (5%). Данные об образе жизни неоднозначны: только 5% детей съедают рекомендуемые пять порций фруктов и овощей в день, при этом их потребление сладостей, солёных закусок и сладких напитков велико. Почти все дети занимаются интенсивной физической активностью не менее одного часа в день, но 42% проводят не менее двух часов перед экранами, и только 47% получают рекомендуемые 10 часов сна в сутки.

«Данные свидетельствуют о том, что, хотя в некоторых странах распространенность стабилизируется, избыточный вес и ожирение среди детей остаются тревожно высокими и продолжают угрожать здоровью нынешнего и будущих поколений», – заявил Кремлен Викрамасингхе, региональный советник ВОЗ по вопросам питания, физической активности и ожирения в Европе.

