Китаец лишился работы из-за шагомера

В Китае мужчина потерял работу из-за приложения для подсчета шагов. Работник уходил на больничный из-за болей в ноге и спине, но проходил по 16 тысяч шагов в день.

Как сообщает South China Morning Post, житель провинции Цзянсу пожаловался на боли в спине и предоставил медицинские справки, которые давали ему освобождение на месяц. Через некоторое время мужчина вернулся на работу, но сразу же заявил, что вновь вынужден уйти на отдых из-за болей в ноге.

Когда работник пришел, чтобы предоставить документы о прохождении медицинского осмотра, его остановил охранник, а спустя несколько дней мужчина узнал о своем увольнении.

Оказалось, что работодатель получил данные из приложения по подсчету шагов. В день ухода на больничный сотрудник прошел 16 тысяч шагов. Из-за чего начальник сделал вывод, что его подчиненный солгал о состоянии своего здоровья.

Уволенный мужчина обратился в суд по трудовым спорам. Экс-работник заявил, что доказательства компании являются недействительными, а он приложил исчерпывающие медицинские записи, включая рентгеновские снимки. Судья встал на сторону мужчины и постановил выплатить ему компенсацию.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube