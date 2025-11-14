У каждого третьего в мире регулярно болит голова

Головная боль затрагивает каждого третьего человека в мире: к 2023 году ею страдало почти 3 миллиарда человек, согласно отчету, опубликованному в журнале The Lancet Neurology. Этот отчет является самым полным на сегодняшний день и подготовлен эпидемиологами из Вашингтонского университета совместно с Норвежским университетом науки и технологий.

Это расстройство является шестой по значимости причиной инвалидности во всем мире.

Частота головных болей более чем в два раза выше среди женщин, чем среди мужчин. Во всех возрастных группах женщины стабильно проводят больше времени с симптомами головной боли, чем мужчины.

«Наш анализ показывает, что головные боли остаются неизменными за последние три десятилетия, – говорит соавтор Ивонн Сюй. – И у женщин значительно выше уровень инвалидности, связанной с головной болью».

Мигрень и чрезмерное использование лекарств составляют большую часть глобального бремени головных болей.

Хотя головная боль напряжения встречается почти вдвое чаще, чем мигрень, на последнюю приходится примерно 90% головных болей у молодежи.

Москва, Елена Васильева

