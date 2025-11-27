Слава также вредна, как и курение – исследование

Знаменитые и проклятые: слава некоторых певцов может стать решающим фактором в сокращении их жизни, помимо рисков, присущих их профессии, предполагает исследование, опубликованное в онлайн-версии журнала Journal of Epidemiology & Community Health и проведенное в Университете Виттен-Хердеке в Германии.

Исследование показало, что звезды музыки умирают в среднем примерно на четыре года раньше, чем их сверстники, не достигшие статуса знаменитости, а последствия славы сопоставимы с другими рисками для здоровья, такими как, например, эпизодическое курение, которое увеличивает риск смерти на 34%.

Ранее опубликованные исследования показывают, что известные певцы, как правило, умирают раньше, чем обычные люди. Однако исследователи объясняют, что неясно, способствуют ли этому повышенному риску сама слава, требования музыкальной индустрии или образ жизни, связанный с музыкантами. Чтобы пролить свет на эту загадку, исследователи ретроспективно сравнили риск смерти 648 певцов, половина из которых стала знаменитой, а половина – нет.

Каждый из 324 звёзд сравнивался с менее известными коллегами по году рождения, полу, национальности, этнической принадлежности, музыкальному жанру и статусу солиста/солиста в группе. Выборка известных певцов была составлена ​​из списка 2000 лучших артистов всех времён сайта acclaimedmusic.net – базы данных, которая составляет мировые рейтинги на основе списков, опубликованных музыкальными критиками, журналистами и профессионалами музыкальной индустрии, а не на основе опросов аудитории или данных о продажах. Анализ данных показал, что в среднем известные певцы доживали до 75 лет, а менее известные – до 79 лет.

Исследование предполагает, что повышенный риск смерти не обусловлен различиями в раннем возрасте или обратной причинно-следственной связью, при которой ранняя смерть способствует известности, а риск возникает именно после достижения известности, говорят исследователи.

