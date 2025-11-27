В ЕС более половины диагнозов ВИЧ ставятся слишком поздно

Более половины (54%) диагнозов ВИЧ в Европе ставятся слишком поздно, что не позволяет обеспечить оптимальное лечение инфекции.

В Европейском союзе и Европейской экономической зоне этот показатель составляет 48%.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) «Эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в Европе».

«В регионе, – говорится в докладе, – более половины людей с диагнозом ВИЧ имели число клеток CD4 ниже 350 клеток/мм³, включая треть тех, у кого диагностирована ВИЧ-инфекция на поздней стадии (<200 клеток/мм³). Поздняя диагностика по-прежнему чаще встречается среди гетеросексуальных мужчин, потребителей инъекционных наркотиков и пожилых людей, причём географическая вариабельность весьма значительна. Число людей, живущих с недиагностированным ВИЧ, растёт, и это скрытый кризис, способствующий передаче инфекции», – поясняет Ханс-Хенри Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

«Мы делаем недостаточно для устранения смертоносных барьеров стигмы и дискриминации, которые мешают людям пройти простое тестирование», – добавил эксперт.

В свете этих данных ВОЗ и ECDC призывают к срочным мерам по расширению и регулярному проведению тестирования, обеспечению доступа к самотестированию и охвату людей, не имеющих доступа к медицинским учреждениям.

