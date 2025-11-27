Сокращение калорий на 30 процентов может помочь прожить дольше и в своем уме

Не секрет, что подсчет калорий может помочь вам похудеть, но теперь ученые утверждают, что это может помочь и замедлить старение мозга, предотвратить снижение когнитивных способностей.

В исследовании, опубликованном в журнале Aging Cell , американские ученые обнаружили, что сокращение потребления калорий обезьянами на 30 процентов в течение 20 лет смогло замедлить признаки старения мозга.

Если взрослый человек, следующий ежедневным рекомендациям, сократит потребление калорий на 30 процентов, это составит 1400 калорий для женщины и 1900 калорий для мужчины, что меньше, чем 2000 и 2500 калорий соответственно.

Однако новое исследование подчеркивает, что для получения каких-либо значимых результатов сокращение должно осуществляться последовательно в течение длительного периода времени.

Снижение когнитивных способностей – неизбежный аспект старения – приводит к замедленным реакциям, более длительной обработке информации и снижению способности формировать новые социальные связи и адаптироваться.

Исследование, проведенное Бостонским университетом совместно с Национальным институтом старения, сравнило мозговую ткань двух групп макак-резусов, умерших в возрасте от 22 до 37 лет, что соответствует человеческому возрасту от 67 до 108 лет.

Говоря о причинах использования обезьян, исследователи объяснили, что мозг животных стареет так же, как и у людей.

В ходе эксперимента, начатого в 1980-х годах, одна группа обезьян питалась сбалансированно, а другая группа потребляла примерно на 30 процентов меньше калорий.

После того как обезьяны были подвергнуты эвтаназии и у них были удалены участки мозга для исследования, исследователи пришли к выводу, что у обезьян, находившихся на диете с ограничением калорий, клетки мозга были метаболически более здоровыми и более функциональными.

Ана Витантонио, эксперт в области фармакологии, физиологии и биофизики и соавтор исследования, отметила: «Ограничение калорий – это хорошо зарекомендовавшее себя вмешательство, которое может замедлить биологическое старение. Это исследование предоставляет редкие долгосрочные доказательства того, что ограничение калорий может также защищать от старения мозга у [людей]».

Соавтор исследования доктор Тара Л. Мур добавила, что пищевые привычки «могут влиять на здоровье мозга, а употребление меньшего количества калорий может замедлить некоторые аспекты старения мозга при условии его долгосрочной реализации».

Эксперты в области здравоохранения из Кембриджского университета утверждают, что мозг начинает стареть в 30 лет, и именно в этом возрасте можно увидеть большинство «направленных изменений в нейронных связях».

