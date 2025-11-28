Вирус птичьего гриппа, если мутирует, может стать похуже ковида – ученые

Вирус птичьего гриппа, который распространяется среди диких птиц, домашней птицы и млекопитающих, может привести к пандемии, более серьезной, чем COVID-19, если он мутирует и сможет передаваться от человека к человеку, заявил руководитель Центра респираторных инфекций Института Пастера во Франции.

Высокопатогенный птичий грипп, обычно называемый птичьим, за последние несколько лет привел к гибели сотен миллионов птиц, что привело к перебоям в поставках продовольствия и росту цен, хотя случаи заражения людей по-прежнему редки.

«Мы опасаемся, что вирус адаптируется к млекопитающим, и особенно к человеку, и станет способен передаваться от человека к человеку, и этот вирус станет пандемическим», – сообщила агентству Reuters Мари-Анн Рамейкс-Вельти, медицинский директор Центра респираторных инфекций Института Пастера.

Институт Пастера был одной из первых европейских лабораторий, разработавших и предоставивших в пользование тесты на выявление COVID-19, предоставив протоколы Всемирной организации здравоохранения и лабораториям по всему миру.

Сейчас у людей есть антитела против обычного сезонного гриппа H1 и H3, но нет антител против птичьего гриппа H5, поражающего птиц и млекопитающих, как и против COVID-19.

По словам Рамейкс-Велти, в отличие от COVID-19, который поражает в основном уязвимых людей, вирусы гриппа могут убить и здоровых людей, в том числе детей.

«Пандемия птичьего гриппа, вероятно, будет весьма серьезной, возможно, даже более серьезной, чем пандемия, которую мы пережили», – сказала эксперт.

В прошлом было зафиксировано множество случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5, включая H5N1, который в настоящее время циркулирует среди домашней птицы и молочных коров в США, однако зачастую это происходило в тесном контакте с инфицированными животными. Первый случай заражения человека вирусом H5N5 был зарегистрирован в этом месяце в американском штате Вашингтон. Мужчина, имевший сопутствующие заболевания, скончался на прошлой неделе.

В своем последнем отчете о птичьем гриппе ВОЗ заявила, что в период с 2003 по 2025 год среди людей произошло около 1000 вспышек заболевания, в основном в Египте, Индонезии и Вьетнаме, из которых 48% закончились летальным исходом.

Однако риск развития пандемии среди людей остается низким, сообщил агентству Reuters Грегорио Торрес, глава научного департамента Всемирной организации здравоохранения животных.

«Мы должны быть готовы отреагировать достаточно рано. Но пока можно спокойно гулять по лесу, есть курицу с яйцами и наслаждаться жизнью. Риск пандемии возможен. Но с точки зрения вероятности он всё ещё очень низок», – сказал он.

Рамейкс-Вельти также заявил, что если птичий грипп мутирует и сможет передаваться от человека к человеку, мир будет к этому лучше подготовлен, чем до пандемии COVID-19.

«Преимущество гриппа по сравнению с COVID заключается в том, что у нас есть конкретные профилактические меры. У нас есть готовые вакцины-кандидаты, и мы знаем, как быстро их изготовить», – сказала она.

«У нас также есть запасы специфических противовирусных препаратов, которые, в принципе, будут эффективны против вируса птичьего гриппа», – добавила она.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube