Женщины в большей степени подвержены риску развития хронических заболеваний почек

Женщины в большей степени подвержены риску развития хронического заболевания почек, приводящего к прогрессирующей потере их функции. Заболевание встречается примерно у 12% женщин по сравнению с 10% диагнозов мужчин (европейские данные).

Прогноз по заболеваемости не выглядит оптимистичным: к 2050 году число взрослых с хронической болезнью почек в мире превысит 1 миллиард человек, при этом заболеваемость среди женщин будет несколько выше, чем среди мужчин, особенно на ранних стадиях заболевания.

Во всем мире к 2050 году около 14-15% взрослого населения будут страдать хронической болезнью почек, 57% из которых – женщины. Врачи отмечают, что женщины часто и вовсе не знают, что болеют, потому что не обращаются за помощью к нефрологу и не получают правильный диагноз.

Москва, Елена Васильева

