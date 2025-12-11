В США мужчина умер от бешенства после пересадки почки

В США в Мичигане мужчина умер от бешенства всего через несколько недель после пересадки почки. Как выяснилось, смертельный вирус скрывался в пересаженном органе.

Когда мужчине проводили пересадку почки в больнице штата Огайо, не было никаких признаков того, что он подвержен риску заражения бешенством. У него не было зафиксировано случаев укусов, царапин или других форм контакта, обычно связанных с этим заболеванием. Его внезапная смерть показалась врачам еще более странной. Теперь эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) смогли раскрыть это дело.

Расследование показало, что пересаженная почка сама была заражена вирусом бешенства. По данным CDC, это крайне редкий способ передачи – за последние 45 лет в США было зарегистрировано всего четыре случая бешенства, связанных с трансплантацией органов. Этот инцидент вновь поднимает вопрос о том, как следует подходить к донорам органов, которые ранее контактировали с животными.

Бешенство у человека почти всегда заканчивается смертью

Бешенство – это вирус, который чаще всего передается через слюну инфицированных животных, обычно через укус или царапину. Хотя в СМИ его чаще всего связывают с нападениями собак, передать его может любое млекопитающее. Более того, как только у человека появляются симптомы, болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом и в большинстве случаев заканчивается смертью. Во всем мире задокументировано менее пяти десятков случаев выздоровления больных бешенством – и часто только благодаря крайне сложному лечению.

Донором органов в данном случае стал мужчина из Айдахо, которого нашли без сознания в начале декабря 2024 года, предположительно после остановки сердца. Детальный анализ медицинских записей донора показал, что в октябре 2024 года семья сообщила об инциденте, в результате которого донора поцарапал агрессивный скунс. Пять недель спустя у мужчины начались галлюцинации, затруднения с глотанием и ходьбой, а также ригидность шеи. Два дня спустя родственники нашли его без сознания дома. Врачи ненадолго реанимировали его в больнице, но позже он был объявлен мертвым с точки зрения мозговой активности и через семь дней был окончательно отключен от системы жизнеобеспечения.

Семья покойного сообщила медицинским работникам о царапине от скунса, но Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляет, что донорские органы обычно не проверяются на бешенство, поскольку это заболевание редко встречается у людей. После смерти мужчины врачи извлекли для трансплантации сердце, легкие, левую почку и обе роговицы.

У пациента из Мичигана первые симптомы появились примерно через пять недель после процедуры. Врачи посчитали, что симптомы соответствуют бешенству. Образцы слюны, кожи и других тканей были отправлены в лабораторию CDC. Анализ вскоре подтвердил наличие вирусной РНК. Поскольку мужчина в последние месяцы не контактировал с животными, стало ясно, что вирус должен был попасть к нему из другого источника – непосредственно от донора.

Поэтому следователи вернулись к его образцам. Хотя в хранящемся образце сыворотки не было обнаружено антител к бешенству, в архивном образце биопсии его почки была обнаружена вирусная РНК, что подтвердило передачу инфекции через трансплантат.

В итоге пациент скончался через семь дней после госпитализации. Весьма вероятно, что его случай помог предотвратить дальнейшие смерти. Сердце и легкие первоначального донора оказались в исследовательском центре в Мэриленде. Однако с тремя пациентами, которым была проведена трансплантация роговицы, ситуация сложилась иначе.

После подтверждения диагноза у пациента, которому была пересажена почка, врачи немедленно удалили пересаженные роговицы у всех трех пациентов и начали проводить постконтактную профилактику (ПКП) – комбинацию человеческих антител против бешенства и вакцины, которая может предотвратить заражение при раннем введении.

Инкубационный период бешенства может быть очень длительным, иногда продолжаясь недели или месяцы. Поэтому Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подчеркивает необходимость особой осторожности в случаях, когда существует даже теоретическая вероятность того, что донор подвергся воздействию этого заболевания. «Если потенциальный донор был укушен или поцарапан животным, способным передавать бешенство, в течение последнего года, трансплантационная команда должна рассмотреть возможность консультации с соответствующими медицинскими специалистами», – говорится в отчете организации.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также добавляет, что если задним числом возникает подозрение на возможное заражение донора, быстрая оценка риска может буквально спасти жизни: ускорить диагностику, позволить при необходимости удалить пересаженный орган и своевременно назначить постконтактную профилактику не только реципиентам, но и другим людям, которые могли контактировать с инфекционным материалом.

