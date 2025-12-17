Общее благополучие и оптимизм влияют на скорость старения мозга

Ученые из Университета Флориды обнаружили, что оптимизм, достаточный глубокий сон, умение справляться со стрессом и сильная социальная поддержка связаны с замедлением старения мозга у пожилых людей.

В исследовании приняли участие 128 пациентов среднего и пожилого возраста с четырех континентов, за которыми наблюдали в течение двух лет. Почти 70 процентов участников были женщинами, и большинство из них страдали от хронической боли, связанной с остеоартрозом коленного сустава или подверженных риску его развития.

Используя передовые методы МРТ и ИИ, исследователи оценили «возраст мозга» каждого участника и сравнили его с его фактическим возрастом.

У тех, кто сообщил о наиболее здоровом сочетании психологических факторов и образа жизни, мозг выглядел на восемь лет моложе, чем ожидалось.

Напротив, мозг выглядел старше у тех, кто жаловался на хроническую боль, низкий доход, низкий уровень образования и социальное неблагополучие.

Однако исследователи обнаружили, что, хотя влияние трудностей на старение мозга со временем ослабевало, польза от позитивных факторов образа жизни была сильнее и более продолжительной.

К другим факторам, способствующим более здоровому старению мозга, относятся отказ от курения и поддержание здорового веса тела.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Brain Communications.

Данное исследование дополняет растущее количество доказательств того, что психическое благополучие и образ жизни играют важную роль в здоровье мозга, даже у людей, страдающих хронической болью или хроническими заболеваниями.

Эти выводы появились на фоне других исследований, предполагающих, что определенные черты характера могут влиять на продолжительность жизни людей.

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube