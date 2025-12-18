В Румынии и Хорватии выявлены случаи проказы

Румыния и Хорватия объявили о выявлении случаев проказы – заболевания, которое стало крайне редким в этих двух европейских странах. Это первые подтвержденные случаи заболевания в этих странах-членах Европейского союза за более чем тридцать лет, последние зарегистрированные случаи относятся к 1981 и 1993 годам соответственно.

По данным румынских органов здравоохранения, выявлено в общей сложности четыре предполагаемых случая заболевания, все они касаются работников азиатского происхождения, занятых в массажном салоне в северо-западном городе Клуж-Напока. Еще два человека в настоящее время проходят тестирование, а два подтвержденных случая – двое граждан Индонезии в возрасте 21 и 25 лет – получают медицинскую помощь, сообщило Министерство здравоохранения Румынии.

Министр здравоохранения Александру Рогобете заверил посетителей термального комплекса, что им не о чем беспокоиться, поскольку для передачи проказы необходим длительный контакт с зараженным. Согласно его заявлениям, опубликованным государственным информационным агентством Agerpres, одна из пациенток недавно вернулась из Азии, где провела месяц со своей матерью, которая в настоящее время госпитализирована с тем же заболеванием. Термальный комплекс закрыт в качестве меры предосторожности до получения результатов медицинского обследования.

Эта ситуация возникла на фоне сообщения об отдельном случае проказы в другой европейской стране. В Хорватии органы здравоохранения подтвердили первый случай за более чем тридцать лет. Пациент, иностранный рабочий из Непала, проживающий в стране два года со своей семьей, обратился около десяти дней назад в эпидемиологическое отделение в Сплите с симптомами, соответствующими этому заболеванию.

«Случай был быстро выявлен», – сообщил властям представитель здравоохранения, добавив, что пациент в настоящее время проходит лечение. Лица, имевшие тесный контакт с пациентом, получили профилактическое лечение, и других положительных случаев выявлено не было. Несмотря на обеспокоенность, вызванную этими сообщениями, министерства здравоохранения Румынии и Хорватии подчеркивают, что опасности для населения нет, поскольку проказа малозаразна, а протоколы лечения и профилактики внедряются оперативно.

Проказа входит в число двадцати тропических болезней, которые ВОЗ считает недостаточно изученными. Вызываемая бактерией Mycobacterium leprae, эта трансмиссивная инфекция поражает кожу и периферические нервы, что может иметь очень серьезные последствия, включая физические деформации. Проказа по-прежнему присутствует более чем в 120 странах мира, ежегодно регистрируется около 200 000 случаев, несмотря на то, что болезнь излечима, а раннее лечение предотвращает инвалидность.

Число людей, у которых диагностирована проказа, сократилось примерно на 5% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, снизившись со 182 815 случаев в 2023 году до 172 717 случаев в 2024 году.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube