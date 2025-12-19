Шесть детей заразились туберкулезом в школе Новосибирска

Вспышка туберкулеза выявлена в новосибирской школе №112, заболевание подтверждено у шести детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. В школе ограничили массовые мероприятия, потоки учащихся разделили посредством ступенчатого расписания.

По словам главного детского фтизиатра региона Ирины Павленок, все заболевшие были выявлены во время скринингов, среди них только один бактериовыделитель. «Все проходят лечение», – добавила она. Лечение может занять минимум шесть месяцев или дольше.

В настоящее время, по словам Павленок, госпитализированы еще несколько детей, у которых в начале года был отрицательный результат пробы, но осенью при контрольном обследовании был положительный Диаскинтест. «На сегодняшний день эти дети в процессе диагностики», – отметила она.

По данным минздрава, в школе продолжаются внеплановые иммунологические обследования учащихся и флюорографические обследования сотрудников, усилены дезинфекционные мероприятия.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube