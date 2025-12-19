Российские ученые смогли в 10 раз повысить эффективность доставки противоопухолевых препаратов

Исследователи Сеченовского Университета разработали новую технологию загрузки лекарственных соединений в экзосомоподобные наночастицы, повысив эффективность их доставки почти в 10 раз: с традиционных 5-9% до 85%. Это решение преодолевает многолетнюю проблему бионанотехнологий и открывает путь к созданию нового поколения противоопухолевых препаратов с повышенной эффективностью и сниженной токсичностью, сообщает пресс-служба вуза.

«Раньше любые лекарственные соединения загружать в такие наночастицы было очень сложно. Методы, которые использовались для загрузки, как правило, повреждали структуру наночастиц и в целом снижали их свойства, а эффективность применения была совсем низкой – в большинстве исследований она доходила лишь до 9%. Мы смогли за последние четыре года разработать и оптимизировать новые подходы, которые позволяют поднять эту планку до 85%. Эта разработка дает возможность создавать новые препараты на основе уже проверенных лекарственных соединений, загружая их в эти новые средства доставки», – рассказал заведующий лабораторией генетических технологий в создании лекарственных средств Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Дмитрий Костюшев.

Особое преимущество платформы – таргетное накопление в опухоли и метастазах. Лечение продвинутых стадий онкологических заболеваний (III-IV) остается одной из главных нерешенных задач современной медицины, где пятилетняя выживаемость крайне низка. Новая система позволяет доставлять препарат непосредственно в пораженные ткани, минимизируя воздействие на здоровые органы и снижая системную токсичность.

Эффективность подхода уже подтверждена на моделях рака молочной железы и меланомы. В экспериментах на клеточных культурах и животных наночастицы с загруженным в них химиотерапевтическими препаратами продемонстрировали высокую противоопухолевую активность. Сейчас исследователи выбирают наиболее перспективные клинические показания для ускоренного выхода в доклинические и клинические исследования.

Технология также легко масштабируется и стандартизируется – в отличие от природных экзосом, которые трудно производить в промышленных объемах, сообщает пресс-служба вуза. Разработанные в Сеченовском университете экзосомоподобные наночастицы создаются из биологических компонентов человека, обладают высокой биосовместимостью, размером около 100 нм и отрицательным зарядом, что делает их идеальными носителями для системной доставки.

Москва, Елена Васильева

