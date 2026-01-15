Риски рассеянного склероза закладываются еще во время внутриутробного развития плода

События, происходящие во время внутриутробного развития, могут оказать существенное влияние на риск развития рассеянного склероза в более позднем возрасте.

В частности, определяющими факторами могут быть диабет у матери и вес новорожденного.

Согласно исследованию, проведенному при участии Колумбийского университета в Нью-Йорке и опубликованному в журнале JAMA Neurology, рассеянный склероз, являющийся одной из ведущих причин неврологической инвалидности во всем мире у взрослых моложе 50 лет, возникает в результате хронической иммунной дисфункции, вызванной сложным взаимодействием генетических и экологических факторов. Недавно понимание этого заболевания было кардинально изменено благодаря открытию роли вируса Эпштейна-Барр, вызывающего мононуклеоз. Новое исследование, проанализировавшее данные из норвежских регистров рождений с 1967 по 1989 год, добавляет важный элемент, прослеживая цепочку причин развития рассеянного склероза.

Команда обнаружила, что диабет во время беременности удваивает риск развития рассеянного склероза в более позднем возрасте. Высокий вес при рождении также увеличивает риск, в то время как низкий вес при рождении снижает риск. Другие факторы, такие как преждевременные роды или материнская гипертония, по-видимому, не оказывают никакого влияния.

Механизм, лежащий в основе этого повышенного риска, пока неясен: «Одна из возможностей заключается в том, что воздействие материнской гипергликемии приводит к долговременным иммунологическим изменениям, изменяя программу иммунной системы», – объясняют исследователи. В качестве альтернативы, материнский диабет может способствовать увеличению веса у младенца, что может стать триггером хронического воспаления.

Независимо от причин, исследователи считают, что данное исследование выявляет важный период, на котором следует сосредоточить исследования и инициативы по предотвращению дальнейшего развития заболевания.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

