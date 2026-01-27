Растительная диета может помочь защитить почки

Соблюдение растительной диеты и ограничение потребления добавленного сахара и жиров может снизить риск развития хронического заболевания почек, влияющего на функцию почек, на 17%.

Об этом свидетельствует крупное исследование, проведенное в Китае в отделении нефрологии больницы Наньфан Южного медицинского университета в Гуанчжоу и опубликованное в журнале Канадской медицинской ассоциации.

Хронические заболевания почек поражают примерно 10% взрослого населения во всем мире и, по прогнозам, к 2040 году станут пятой ведущей причиной смерти в мире.

Исследование основывалось на данных UK Biobank, полученных от 179 508 участников в возрасте от 40 до 69 лет, а также на информации о питании, собранной с помощью анкет. За участниками наблюдали в среднем 12 лет, за это время у 4819 участников (2,7%) развилось хроническое заболевание почек.

Планетарная диета EAT-Lancet была разработана для интеграции здоровья человека и экологической устойчивости. Она делает акцент на потреблении фруктов, овощей, бобовых, нежирного мяса и молочных продуктов, а также ограничивает потребление добавленного сахара и жиров.

В предыдущих исследованиях было показано, что ряд диетических моделей, неизменно связанных с более низким риском хронической болезни почек, характеризуются повышенным потреблением овощей, фруктов и орехов и сниженным потреблением красного мяса.

Эксперты обнаружили, что у тех, кто наиболее строго придерживался диеты, ориентирванной на овощи, фрукты и белое мясо с молочными продуктами, риск развития хронической болезни почек был в среднем на 17% ниже, тем у тех кто диеты не придерживался.

