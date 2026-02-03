Тихий шум ухудшает качество сна

Популярная в последнее время привычка людей засыпать под звуки шума дождя из умной колонки, под белый шум может сыграть злую шутку. Как выясняется, тихий шум пожжет сильно навредить качеству сна.

Исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете в Филадельфии и опубликованное в журнале Sleep Now, предупреждает: этот тип звука – так называемый розовый шум – может фактически ухудшить качество сна, особенно у детей, за счет уменьшения количества фазы быстрого сна (REM-сна).

Розовый шум – это особый тип звука, характеризующийся уникальным распределением частот, которое, отдавая предпочтение низким частотам, воспринимается человеческим ухом как расслабляющее. По этой причине он стал популярен в качестве фоновой музыки для улучшения сна. Однако, как объясняют исследователи, нет научных доказательств того, что он оказывает какое-либо благотворное воздействие.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи провели исследование с участием 25 молодых людей, которые в течение недели подвергались воздействию различных типов шума во время сна, включая розовый шум. Исследование показало, что сон при умеренном количестве розового шума (эквивалент умеренного дождя) сократил продолжительность фазы быстрого сна на 19 минут. Эта фаза сна «важна для консолидации памяти, эмоциональной регуляции и развития мозга», – объясняет ведущий автор исследования Матиас Баснер.

Воздействие розового шума может быть особенно вредным для маленьких детей: их сон еще находится в стадии развития, и они проводят гораздо больше времени в фазе быстрого сна, чем взрослые.

