Самостоятельное питание ребенка стимулирует более активное развитие коммуникативных функций

Две, казалось бы, отдаленные области развития – самостоятельное питание и речь – на самом деле тесно связаны: дети, которые чаще едят самостоятельно, в первую очередь развивают коммуникативные навыки, демонстрируя большее количество вокализаций и жестов уже в возрасте одного года. Это подтверждается международным исследованием, проведенным в Италии университетами Тор Вергата и Сапиенца в Риме и опубликованным в журнале Child Development.

В исследовании приняли участие около 200 детей, а также Римский университет имени Никколо Кузано, Высший институт здравоохранения и Институт когнитивных наук и технологий Национального исследовательского совета.

Самостоятельное питание является одним из наиболее важных этапов развития каждого ребенка и, как правило, приобретается в течение двух с половиной лет.

«Время приема пищи – это не просто возможность удовлетворить потребность в пище, – говорит Джулия Пекора из Университета Тор Вергата, возглавлявшая исследование вместе с Франческой Беллагамбой из Университета Сапиенца, – это контекст, в котором активируются многочисленные процессы развития, затрагивающие двигательное, когнитивное и социально-эмоциональное развитие ребенка». Результаты исследования показывают, что поощрение самостоятельного приема пищи также положительно влияет на развитие речи. «Дети, которые рано учатся есть самостоятельно, – подчеркивает Беллагамба, – имеют больше возможностей манипулировать едой и совершенствовать свои двигательные навыки с помощью движений рук, и это также влияет на способность общаться жестами , что крайне важно в этом возрасте».

Москва, Елена Васильева

