Утраобработанная еда опасна так же, как курение

Ультрапереработанные промышленные продукты питания – это не просто продукты питания, а высокотехнологичные продукты, специально разработанные для максимального биологического и психологического подкрепления и формирования привычки к злоупотреблению. В своей маркетинговой стратегии они также используют методы, направленные на повышение привлекательности продукта, обход регулирования и формирование общественного мнения. С этой точки зрения, продуктом, к которому они испытывают наибольшую привязанность, являются сигареты.

Таковы результаты анализа, проведенного экспертами из Мичиганского университета, Университета Дьюка и Гарвардского университета и опубликованного в журнале Milbank Quarterly.

По мнению исследователей, сходства между ультрапереработанными продуктами и сигаретами многочисленны. «И то, и другое – это вещества, созданные промышленным способом, которые обеспечивают сильные сенсорные ощущения», – объясняют исследователи, отмечая, что, помимо питательной ценности, эти продукты следует изучать «с точки зрения науки о зависимости».

Ключевым аспектом, по мнению команды, является их способность стимулировать систему вознаграждения нашего мозга. «И сигареты, и ультрапереработанные продукты созданы с поразительной точностью для доставки «идеальной» дозы подкрепляющих веществ: никотина в случае сигарет и рафинированных углеводов и жиров в случае продуктов питания», – пишут исследователи.

Продукты питания также разработаны таким образом, чтобы быстро перевариваться и быстро высвобождать вещества, быстро создавая условия для новой тяги. Сенсорные ощущения также имеют большое значение, часто характеризуясь интенсивными «взрывами» вкуса, которые, как правило, быстро исчезают, как и визуальные качества, призванные максимально повысить привлекательность.

Эти характеристики делают потребление таких продуктов «навязчивым, с катастрофически вредными (для здоровья) последствиями», заключают исследователи, призывая государственные учреждения рассматривать ультрапереработанные продукты «не как еду, а как гедонистически оптимизированные потребительские товары, подобные сигаретам».

