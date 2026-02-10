2-3 чашки кофе в день могут спасти от деменции

Употребление двух-трех чашек кофе в день может помочь предотвратить деменцию.

Считается, что кофеин уменьшает воспаление в головном мозге и снижает накопление токсичных белков бета-амилоида, которые способствуют снижению когнитивных функций и развитию деменции.

Группа исследователей проанализировала данные более чем 130 000 медицинских работников, в том числе частоту потребления ими кофеина из кофе, чая, газированных напитков и шоколада.

Анализ показал, что более высокое потребление кофеина значительно связано с более низким риском развития деменции: у тех, кто потреблял наибольшее количество кофе по сравнению с теми, кто потреблял наименьшее количество, риск развития деменции был снижен на 18 процентов.

У людей, которые пили больше всего чая, риск был на 16 процентов ниже, сообщает газета Daily Mail.

У тех, кто потреблял больше всего чая и кофе, также наблюдалось более медленное снижение когнитивных функций по сравнению с теми, кто пил меньше кофеиносодержащих напитков.

Употребление большего количества кофе с кофеином также было связано с улучшением когнитивных функций. Аналогичные закономерности были выявлены и у любителей чая.

В целом, авторы обнаружили, что наиболее выраженная связь наблюдалась среди людей, которые пили умеренное количество чая или кофе, при этом у тех, кто потреблял больше кофе или чая, дополнительных преимуществ от этого выявлено не было.

Доктор Даниэль Ванг, старший автор исследования и научный сотрудник отделения медицины Массачусетской больницы общего профиля Бригхэм, сказал: «Хотя наши результаты обнадеживают, важно помнить, что величина эффекта невелика, и существует множество важных способов защитить когнитивные функции в пожилом возрасте».

Отметим, что исследование шло более сорока лет. У 11 тысяч участников была выявлена деменция.

