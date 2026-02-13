Препараты от ожирения помогают в борьбе с раком

Список преимуществ, связанных с приемом препаратов против ожирения, постоянно расширяется. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что эти препараты могут снизить риск развития рака эндометрия у женщин, находящихся в группе риска этого новообразования.

Рак эндометрия, слизистой оболочки матки, является наиболее распространенным гинекологическим злокачественным новообразованием. Во многих случаях развитию опухоли могут предшествовать доброкачественные состояния, такие как кровотечение или утолщение (гиперплазия) эндометрия. Для снижения риска развития рака на основании этих состояний в настоящее время назначаются специальные методы лечения, в частности, гормональная терапия.

Исследование показало, что добавление препаратов против ожирения – так называемых агонистов GLP-1 – может повысить профилактическую эффективность этих методов лечения. В частности, исследование, в котором приняли участие 18 000 женщин, показало, что прием препаратов GLP-1 в дополнение к прогестинам снизил риск рака эндометрия на 66% по сравнению с применением только прогестинов. Это также вдвое уменьшило необходимость хирургического удаления матки.

В настоящее время неясно, как именно эти препараты снижают риск развития рака. Известно, что ожирение, инсулинорезистентность и диабет 2 типа способствуют развитию рака эндометрия. Препараты, воздействующие на GLP-1, эффективны против всех этих состояний. Однако это может быть не единственный механизм действия. «Необходимы дальнейшие проспективные исследования и клинические испытания для подтверждения этих результатов, изучения оптимальных стратегий дозирования и продолжительности лечения, а также для более глубокого понимания биологических механизмов действия агонистов GLP-1», – заключают исследователи.

