В России выявили два новых случая оспы обезьян у туристов, вернувшихся из Таиланда

Два лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что заболевшие помещены в инфекционный стационар. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники Роспотребнадзора установили круг лиц, контактировавших с заболевшими, они находятся под медицинским наблюдением. «Распространение инфекции предотвращено», – заявили в ведомстве. При этом там отметили, что риски завоза оспы обезьян в туристический сезон сохраняются.

Накануне в Подмосковье после выздоровления выписали пациента, которого в начале февраля первым госпитализировали с оспой обезьян, сообщила пресс-служба Домодедовской больницы. В инфекционном отделении медучреждения остаются два пациента с аналогичным диагнозом. Их состояние удовлетворительное. «После окончания лечения, выздоровления и завершения карантинных мероприятий пациенты будут выписаны домой», – говорится в сообщении.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи, со временем перерастающей в язвы. Основной ареал распространения – страны Африки. Обычно инфекция распространяется при тесном контакте с зараженным человеком или животным.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

