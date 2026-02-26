«Вечные химические вещества» ускоряют старение у мужчин

Новое исследование показало, что так называемые «вечные химические вещества» (ПФАС) ускоряют старение мужчин в возрасте 50-60 лет.

Перфторалкильные и полифторалкильные вещества, называемые «вечными химикатами» из-за того, что на их разложение требуются годы, присутствуют в крови примерно 98% американцев, говорится в исследовании Национальных академий наук, инженерии и медицины США.

Согласно исследованию, эпигенетическое старение – измерение биологического возраста человека, а не хронологического – наиболее выражено у мужчин.

«Связь между воздействием ПФАС и ускоренным эпигенетическим старением была наиболее выражена у мужчин в возрасте 50-65 лет», – сообщил CNN ведущий автор исследования Сянвэй Ли, профессор эпидемиологии Медицинской школы Шанхайского университета Цзяотун в Китае.

«У молодых мужчин и мужчин старше 65 лет взаимосвязь была слабее и, как правило, статистически незначима, – сказал Ли. – Мы наблюдали некоторую взаимосвязь у женщин, но она была в целом менее выраженной и менее устойчивой, чем у мужчин среднего возраста».

У мужчин накопление ПФАС может снижать уровень тестостерона, ухудшать качество спермы и повышать риск развития рака яичек и почек.

Более ранние исследования показывают, что женщины, по-видимому, выводят некоторые ПФАС быстрее, чем мужчины, из-за беременности, грудного вскармливания и менструальных кровотечений. Исследования также выявили, что разница в накоплении ПФАС между женщинами и мужчинами уменьшается после менопаузы.

