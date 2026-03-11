Печень свиньи три дня поддерживала жизнь пациента перед трансплантацией

56-летний мужчина с тяжелой печеночной недостаточностью почти три дня находился в состоянии хирургического соединения со свиной печенью, ожидая пересадки печени от здорового донора.

Беспрецедентная процедура (называемая экстракорпоральной перфузией) еще не опубликована в научном журнале, но ее предварительная версия представлена ​​на сайте журнала Nature. Хирурги подключили мужчину к внешней свиной печени, чтобы она могла фильтровать вредные продукты обмена веществ из крови. После отключения от системы пациент получил человеческую печень и хорошо восстанавливается после операции. Об этом рассказал Линь Ван – один из хирургов, руководивших процедурой, которая была проведена в январе в Сицзинском госпитале Военно-медицинского университета в Сиане, Китай.

Процедура перфузии – это спасительная промежуточная терапия, позволяющая пациенту дождаться органа от человеческого донора. До сих пор этот тип процедуры применялся экспериментально только на пациентах, находящихся в необратимой коме.

Пациент в Китае страдал от хронического гепатита В, серьезного заболевания печени, и его печень была повреждена алкоголем, что привело к внезапной печеночной недостаточности. До начала лечения командой Вана он месяц провел в больнице в Шанхае. Поскольку донорских органов не было, хирурги с согласия пациента и его семьи решили проверить, может ли свиная печень заменить функцию его больной печени.

Свиная печень содержала шесть генетических модификаций, обеспечивающих совместимость и, следовательно, снижающих риск отторжения, и была предоставлена ​​компанией ClonOrgan Biotechnology из Чэнду. Для соединения с телом пациента хирурги подсоединили трубки к вене на ноге мужчины. Кровь пациента отводилась через свиную печень для удаления вредных продуктов обмена, накапливающихся из-за печеночной недостаточности. Врачи заявили, что признаков отторжения органа нет и что функция печени мужчины начала улучшаться.

Как сообщает журнал Nature, необходимо дождаться подробностей проведенной операции, чтобы понять, является ли эта процедура безопасной и воспроизводимой.

Пекин, Елена Васильева

