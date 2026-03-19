Ученые разработали новые противораковые наночастицы, открывающие путь к универсальной иммунотерапии

Новые противораковые наночастицы, разработанные в ходе исследований, координируемых Университетом Пенсильвании и опубликованные в журнале Nature Nanotechnology, открывают путь к универсальной иммунотерапии.

Наночастицы действуют как своего рода энергетический напиток для иммунных клеток организма: они противодействуют их прогрессирующему истощению из-за враждебной среды внутри опухолей и возвращают им энергию, необходимую для атаки на них.

Обнадеживающие результаты испытаний на мышах позволили уничтожить опухоли и защитить животных от рецидива. Истощение Т-лимфоцитов, белых кровяных клеток, ответственных за распознавание и уничтожение раковых клеток, в настоящее время представляет собой одну из самых больших проблем для иммунотерапии – стратегии, направленной на усиление иммунной защиты пациента, а не на прямую атаку на опухоль. «Внутри солидной опухоли Т-клетки подобны автомобилям, пытающимся ехать с одной ногой на тормозе и почти без топлива в баке», – говорит Цянцян Ши, первый автор исследования, координируемого Майклом Дж. Митчеллом. «Эти частицы, – продолжает Ши, – снимают тормоз и одновременно заправляют Т-клетки». Наночастицы, разработанные исследователями, одновременно несут два разных груза: лекарство, предотвращающее выработку опухолью фермента, способного ослаблять иммунную активность, и молекулу мРНК, которая вместо этого предоставляет клеткам инструкции по производству белка, активирующего иммунную систему. У мышей наночастицы практически полностью уничтожили рак толстой кишки примерно за 30 дней, и животные стали устойчивы к рецидивам. Более того, у животных с двумя опухолями введение частиц в одну из них также привело к уменьшению размера другой.

Москва, Елена Васильева

